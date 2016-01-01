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شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي

السبت 07/يوليه/2018 - 06:32 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هاني حسين
عرضت قناة "أون لايف"، لقطات مصورة ترصد حجم الخسائر التي لحقت بمستشفى الحسين الجامعي نتيجة للحريق الذي شب فيها عصر اليوم.

كانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق كبير بالطابق الثانى بمستشفى الحسين الجامعى، وعلى الفور تم توجيه 16 سيارة إطفاء بعد أن امتدت النيران إلى الطابقين الثالث والرابع أيضًا .

ونجحت القوات بالتعاون مع إدارة المستشفى فى نقل المرضى من الغرف وإخلاء هذه الطوابق سريعًا الأمر الذى حال دون وقوع كارثة مُحققة، وتبين وفاة مريض كان يتلقى العلاج داخل العناية المركزة.

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