شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي

عرضت قناة "أون لايف"، لقطات مصورة ترصد حجم الخسائر التي لحقت بمستشفى الحسين الجامعي نتيجة للحريق الذي شب فيها عصر اليوم.





كانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق كبير بالطابق الثانى بمستشفى الحسين الجامعى، وعلى الفور تم توجيه 16 سيارة إطفاء بعد أن امتدت النيران إلى الطابقين الثالث والرابع أيضًا .



