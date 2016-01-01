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أخبار العالم

واشنطن تنفي إهداء ترامب أغنية الرجل الصاروخ لكيم جونج

السبت 07/يوليه/2018 - 09:25 م
ترامب و كيم جونج
ترامب و كيم جونج
أ ش أ
نفت الخارجية الأمريكية ما تداولته تقارير إعلامية أمس عن أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سلّم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أسطوانة مدمجة تحمل توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحوي أغنية "الرجل الصاروخ" خلال لقائهما في بيونج يانج التي اختتم زيارته لها اليوم.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نوريت قولها - في تصريحات للصحفيين بالتزامن مع وصول بومبيو إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت - إن الشيء الوحيد الذي تركه بومبيو في بيونج يانج كان رسالة للزعيم الكوري الشمالي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت الشائعات حول الهدية غير التقليدية المزعومة قد أثارها ما أوردته صحيفة كورية جنوبية نقلا عن مصدر دبلوماسي أمريكي لم تسمه عن أن ترامب وقّع نسخة من القرص المدمج لكيم، الذي كان قد سأله عن الأغنية التي تعود للمغني الإنجليزي إلتون جون سنة 1972، وذلك خلال لقائهما التاريخي في سنغافورة.

ويرجع ذلك إلى كون ترامب قد دأب على وصف كيم جونج أون بـ"رجل الصاروخ الصغير" في إشارة إلى طموحه العسكري وتجاربه الباليستية، قبل حصول انفراجة دبلوماسية بين واشنطن وبيونج يانج .

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