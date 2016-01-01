تعرف على رأى مستشار المفتى فى سماع الموسيقي

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن البعض لديه اعتقاد خاطئ بأن سماع الموسيقى حرام اعتقادا بأنها تستخدم مع الغناء الفاحش وشرب الخمر ووجود أناس غير أسوياء.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « ما حكم سماع الموسيقي لأننا سمعنا أنها حرام؟»، أنه لأبد ان يرتبط الحكم الشرعى بسياق الفتوى والموسيقي ففى كتب فكر الفقه القديم مرتبطة بضياع الوقت وارتكاب الآثام والمعاصى و ضياع الصلاة وتحول الإنسان إلى لا إنسان.



وأشار الى أن السياق الفكرى للفقه فى العصور الماضية هو أن سماع الموسيقي ليس فيه ضياع واجبات ولا يحول من كينونه الإنسان الى لا إنسان، فالموسيقي فى بعض الدول الاوروبية تعالج بعض الأمراض النفسية فضلًا عن أن القرآن الكريم له جرس موسيقى كالتجويد فيه شيء من الموسيقي ولكنها موسيقي طبيعيه، مُشيرًا الى أنه إذا إنتفى عن الموسيقي ضياع الوقت او ضياع الصلاة فلا حرج من سماعها.