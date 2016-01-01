ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على رأى مستشار المفتى فى سماع الموسيقي

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:54 ص
تعرف على رأى مستشار
تعرف على رأى مستشار المفتى فى سماع الموسيقي
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن البعض لديه اعتقاد خاطئ بأن سماع الموسيقى  حرام اعتقادا بأنها تستخدم مع الغناء الفاحش وشرب الخمر ووجود أناس غير أسوياء.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « ما حكم سماع الموسيقي لأننا سمعنا أنها حرام؟»، أنه لأبد ان يرتبط الحكم الشرعى بسياق الفتوى والموسيقي ففى كتب فكر الفقه القديم مرتبطة بضياع الوقت وارتكاب الآثام والمعاصى و ضياع الصلاة وتحول الإنسان إلى لا إنسان.

وأشار الى أن السياق الفكرى للفقه فى العصور الماضية هو أن سماع الموسيقي ليس فيه ضياع واجبات ولا يحول من كينونه الإنسان الى لا إنسان، فالموسيقي فى بعض الدول الاوروبية تعالج بعض الأمراض النفسية فضلًا عن أن القرآن الكريم له جرس موسيقى كالتجويد فيه شيء من الموسيقي ولكنها موسيقي طبيعيه، مُشيرًا الى أنه إذا إنتفى عن الموسيقي ضياع الوقت او ضياع الصلاة فلا حرج من سماعها.

ترشيحاتنا

تركيا تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل.. بشرط وحيد

الكويت.. ارتفاع عدد حالات تسمم الفلافل الفاسدة لـ287 حالة

غضب في الأهلي بسبب الشنط الرياضية

أم تجبر رضيعها على تناول طعام الكلاب من وعاء للحيوانات.. فيديو

ساوثجيت ينال مكافأة الرهان على بيكفورد

حريق مستشفى الحسين .. وكيل الأزهر: مسجد أثري صعّب الوصول لموقع الحادث

رئيسة جمهورية كرواتيا تهنئ اللاعبين في غرفة الملابس.. فيديو

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

حكم قراءة الطلاب للمصحف من غير وضوء

خيرى رمضان: محمد إيهاب طلب 10 آلاف جنيه للظهور معي.. فيديو

تعرف على رأى مستشار المفتى فى سماع الموسيقي

أحمد موسى يطالب ضيوفه بالاعتذار على الهواء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟