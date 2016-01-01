ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم تعمد المصلى دخول المسجد بعد بدء خطبة الجمعة

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:49 ص
حكم تعمد المصلى دخول
حكم تعمد المصلى دخول المسجد بعد بدء خطبة الجمعة
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه إذا دخل المصلى لصلاة الجمعة وحضر جزء من الخطبة وصلى مع الإمام ركعتين حتى لو لم يحضر معه الخطبة وأدرك الإمام فى ركوع الركعة الثانية فهو من ناحية الصحة فجمعته صحيحة وجائزة.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « ما حكم صلاة الجمعة إذا تعمد الرجل الدخول للمسجد بعد بدء الخطبة الأولى علما بأن منزله بجوار المسجد؟»، اما من ناحية القبول فهو عند الله عز وجل اما الثواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)) فهناك فارق بين ثواب الجمعة وان الجمعة سقطت عن المصلى وأجزئت فصلاته صحيحة ولكن ثوابه قليل.

ترشيحاتنا

رئيسة جمهورية كرواتيا تهنئ اللاعبين في غرفة الملابس.. فيديو

الولايات المتحدة تستفز الصين وتحرك سفينتين حربيتين بمضيق تايوان

عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح

الإمارات تقرر زيادة مدة الخدمة العسكرية

محافظ الإسكندرية: غلق كافة المحلات المدارة بدون ترخيص

حكم قراءة الطلاب للمصحف من غير وضوء

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تطعن على قرارات إيكاو حول ادعاءات قطر

رانيا فريد شوقي تعلن عن موعد اعتزالها الفن على الهواء .. فيديو

السقا يفاجئ محمد علي رزق في حفل زفافه على سارة فهيم..صور

حكم تعمد المصلى دخول المسجد بعد بدء خطبة الجمعة

ساوثجيت ينال مكافأة الرهان على بيكفورد

شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟