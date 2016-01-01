حكم تعمد المصلى دخول المسجد بعد بدء خطبة الجمعة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه إذا دخل المصلى لصلاة الجمعة وحضر جزء من الخطبة وصلى مع الإمام ركعتين حتى لو لم يحضر معه الخطبة وأدرك الإمام فى ركوع الركعة الثانية فهو من ناحية الصحة فجمعته صحيحة وجائزة.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « ما حكم صلاة الجمعة إذا تعمد الرجل الدخول للمسجد بعد بدء الخطبة الأولى علما بأن منزله بجوار المسجد؟»، اما من ناحية القبول فهو عند الله عز وجل اما الثواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)) فهناك فارق بين ثواب الجمعة وان الجمعة سقطت عن المصلى وأجزئت فصلاته صحيحة ولكن ثوابه قليل.

