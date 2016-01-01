الدفاع الرومانية: تحطم طائرة عسكرية طراز ميج-21 ومصرع قائدها

لقي طيار مصرعه إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز ميج-21 لانسر تابعة للقوات الجوية الرومانية اليوم، السبت، شرقي العاصمة الرومانية بوخارست.



وقالت وزارة الدفاع، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، إنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة المنكوبة التي كانت تحلق في السماء خلال استعراض جوي قبل تحطمها، معلنة عن هوية قائد الطائرة الذي يبلغ من العمر 36 عامًا.



ونقلت تقارير تلفزيونية محلية عن شهود عيان قولهم إن الطائرة انفجرت عند ارتطامها بالأرض، مرجحين أن الطيار ربما كان يحاول تفادي إصابة الحشود المشاهدة للاستعراض - البالغ عددهم نحو 4 آلاف شخص - واختار بدلًا من ذلك أن تصطدم الطائرة في مكان مجاور.