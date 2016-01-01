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أخبار العالم

التحالف العربي: ميليشيات الحوثي تفرج عن سفينة بعد احتجاز 62 يوماً

السبت 07/يوليه/2018 - 09:27 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن مليشيات الحوثي أفرجت عن السفينة "G Muse" بعد احتجازها تعسفيا لمدة 62 يوما في ميناء الحديدة.

وأوضح التحالف وفقا لقناة (سكاي نيوز) عربية، أن 4 سفن تتواجد بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، 4 سفن أخرى بالانتظار للدخول، مشيرا إلى تواجد سفينة بميناء الصليف وسفينة أخرى بمنطقة الانتظار للدخول.

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