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أخبار العالم

أمير الكويت يصل إلى الصين في زيارة رسمية

السبت 07/يوليه/2018 - 09:26 م
أمير الكويت
أمير الكويت
أ ش أ
وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم السبت، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى الصين، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج.

وسيستهل أمير الكويت زيارته إلى الصين، بإجراء جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني، يستعرض خلالها الجانبان العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما ستشهد الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، تشمل العديد من المجالات الحيوية، خاصة في مجالات التجارة، والطاقة، والمال، إضافة إلى مشروع (الحزام والطريق)، في إطار رؤية (الكويت 2035)، وتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي.

وسيشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته لبكين في أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي، الذي ستبدأ فعالياته فى العاصمة بكين يوم 10 يوليو الجاري؛ حيث سيلقى كلمة خلال المنتدى عن العلاقات التجارية العربية - الصينية.

يشار إلى أن الزيارة الأولى لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بكين، كانت في 10 مايو 2009، وتم خلالها توقيع اتفاقية لإقامة مصفاة لتكرير النفط في الصين، إضافة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعليم، والطاقة، والبنى التحتية، والرياضة وحماية البيئة.

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