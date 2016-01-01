أمير الكويت يصل إلى الصين في زيارة رسمية

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم السبت، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى الصين، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج.





وسيستهل أمير الكويت زيارته إلى الصين، بإجراء جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني، يستعرض خلالها الجانبان العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.





كما ستشهد الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، تشمل العديد من المجالات الحيوية، خاصة في مجالات التجارة، والطاقة، والمال، إضافة إلى مشروع (الحزام والطريق)، في إطار رؤية (الكويت 2035)، وتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي.





وسيشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته لبكين في أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي، الذي ستبدأ فعالياته فى العاصمة بكين يوم 10 يوليو الجاري؛ حيث سيلقى كلمة خلال المنتدى عن العلاقات التجارية العربية - الصينية.



