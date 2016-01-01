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أخبار العالم

سفارة طرابلس بالسودان تستنكر مقتل سودانيين على يد ليبيين بالخرطوم

السبت 07/يوليه/2018 - 09:25 م
صدى البلد
أ ش أ
استنكرت السفارة الليبية بالخرطوم الحادث الإجرامي الذي ارتكبه 3 من الطلاب الليبيين بضاحية شمبات شمالي الخرطوم بحري، وراح ضحيته 3 من المواطنين السودانيين.

وأكدت السفارة ـ في بيان اليوم السبت ـ أنها تستنكر ما حدث أيا كان فاعله ، وأن هذه الجريمة تتنافى مع عادات وتقاليد وأخلاق الشعب الليبي ، وطالبت بأن يظل ما حدث في إطاره ، وأن القانون دون غيره هو ما يعالج الواقعة.

يذكر أن تحقيقات الحادث أوضحت أن عددا من الطلاب الليبيين يستأجرون شقة بضاحية شمبات بالخرطوم بحري استدرجوا ثلاثة مواطنين سودانيين يعملون في تجارة العملة وأدخلوهم الشقة وقاموا بقتلهم والتمثيل بجثثهم ونهب ما لديهم من عملات أجنبية.

وعندما إنبعثت روائح كريهة من الشقة ، داهمها الجيران وضبطوا أحد الجناة ، وأبلغوا الشرطة التي قامت باعتقال البقية في وقت لاحق بعد هروبهم.

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