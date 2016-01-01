محافظة البيضاء اليمنية تشهد معارك ضارية في القريشية

شهدت محافظة البيضاء في اليمن معارك ضارية اليوم السبت بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى بمديرية القريشية.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية أن معارك عنيفة دارت بين الجيش اليمني والحوثيين في عدة جبهات ميدانية بمديرية القريشية متركزة في مناطق سبال عناء وجبل حسان وبذي كالب الأسفل.



وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، علاوة على تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والمعدات.