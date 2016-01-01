ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محافظة البيضاء اليمنية تشهد معارك ضارية في القريشية

السبت 07/يوليه/2018 - 09:26 م
صدى البلد
أ ش أ
شهدت محافظة البيضاء في اليمن معارك ضارية اليوم السبت بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى بمديرية القريشية.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية أن معارك عنيفة دارت بين الجيش اليمني والحوثيين في عدة جبهات ميدانية بمديرية القريشية متركزة في مناطق سبال عناء وجبل حسان وبذي كالب الأسفل.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، علاوة على تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والمعدات.

ترشيحاتنا

رئيس يوفنتوس يكشف موعد انضمام كريستيانو رونالدو

محمد رياض ينشر صورة له مع شقيقته للمرة الأولى

عميد طب الأزهر يكشف أسباب حريق مستشفى الحسين

إعارة نجم الزمالك السابق إلى عجمان الإماراتي

شاهد.. تعمد نيمار الإصابة يشعل تويتر بفيديوهات ساخرة

الحبس 8 سنوات للبنانية منى مذبوح.. و29 يوليو نظر أولى جلسات استئنافها

رانيا منصور تحتفل بخطبة شقيقتها نورهان على شاطئ البحر

روسيا وكرواتيا .. صاروخية تشيرشيف تعلن عن الهدف الأول لأصحاب الأرض

طارق فهمى: مصر رفضت صفقة القرن بشكل واضح

روسيا وكرواتيا .. كراماريتش يسجل التعادل في مرمى أصحاب الأرض .. فيديو

مصرع شخصين بينهما طفل وإصابة 5 آخرين فى حادثين منفصلين بالبحيرة

الاسماعيلي يوجه صفعة لمرتضى منصور بسبب شيكابالا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

فيديو

رئيس قسم إعلام سوهاج: الطلاب يدرسون في بدروم
أحمد موسى يناشد وزير التعليم العالي لحل أزمة قسم الإعلام بسوهاج
الخارجية: الدول المالكة للنووي خارج منظومة الشرعية.. فيديو
كمال مغيث: نظام الثانوية العامة الجديد مجرد تصريحات
أحمد موسى يكشف أسرار وحقائق عن فساد أردوغان وعائلته

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟