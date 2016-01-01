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أخبار العالم

إصابات في أول أيام مهرجان الركض مع الثيران في إسبانيا

السبت 07/يوليه/2018 - 09:24 م
صدى البلد
رويترز
قال الصليب الأحمر اليوم السبت إن ثورا أصاب شخصا في أول أيام مهرجان الركض مع الثيران بمدينة بامبلونا بشمال إسبانيا.

وأصيب أربعة آخرون بجروح بسيطة وسحجات نتيجة سقوطهم على الأرض. ونقل المصابون الخمسة للمستشفى.

وشارك في الركض نحو ألفي شخص ارتدى معظمهم اللون الأبيض وربطوا مناديل حمراء حول أعناقهم حيث طاردتهم الثيران في شوارع ضيقة بوسط بامبلونا.

ولم تتجاوز مدة الركض دقيقتين ونصف الدقيقة، وأقيم على أرض زلقة بفعل أمطار هطلت الليلة الماضية، كما كان أسرع قليلا من المتوسط في الأعوام السابقة.

وتشير الإحصاءات إلى أن أيام السبت هي الأخطر في المهرجان الذي يستمر أسبوعا.

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