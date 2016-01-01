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ديني

حكم قراءة الطلاب للمصحف من غير وضوء

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:48 ص
حكم قراءة الطلاب
حكم قراءة الطلاب للمصحف من غير وضوء
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا يجوز للإنسان مس المصحف إلا إذا توضأ لقوله تعالى( لا يمسه إلا المطهرون).

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « سمعنا فتوى تنص على أن قراءة القرأن او مس المصحف دون وضوء حرام ولكن نحن فى دراستنا نقرا القرأن ولا يمكن الوضوء عند كل مرة نلجأ فيها للمذاكرة وحفظ الأيات، فماذا نفعل ؟"، أن المحظور فقط عند قراءة القرأن امرين الأول انه لا يجوز للإنسان أن يقرا القران وهو جنب لا من المصحف فإذا كان الإنسان جنب وليس متوضأ فالمحظور عليه ان يمس المصحف بل إنما له أن يقرأ القرأن من الكتاب الذى فيه ايات أو من كتاب التفسير او من الموبايل ولكن لا يجوز ان يمس المصحف وهو على غير طهارة وهذا هو المذهب المختار بدار الإفتاء.

وأشار الى أنه إذا كان طالب علم ولديه إمتحان أو يخشى أن ينسي الورد الذى يقراءه ففى هذه الحالة يجوز ان يمس المصحف ولو كان غير متوضأ، ولكن إذا كان متوضأ فهذا أفضل.

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