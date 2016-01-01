دار الأوبرا تستضيف حفلا للمطرب محمد عباس ..الاثنين

يقدم المطرب الشاب محمد عباس وفرقته الموسيقية غد الأثنين حفلا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، يشدو خلالها بمجموعة من أشهر أعمال كبار المطربين منها "موعود لـ"العندليب" الأسمر عبد الحليم حافظ، قلبي عشقها لراغب علامة " بالإضافة إلى باقة من أغانيه الخاصة منها "حد حنين، واحشنى، عرفت قيمتك ونظره عين ، كما يفاجىء جمهوره ويغنى أغنيه جديدة يقدمها لأول مرة من أحدث ألبوماته.



يذكر أن محمد عباس مواليد محافظة بورسعيد ، وبدأ الغناء فى سن مبكرة وهو فى الثامنة من عمره ،ودرس الهندسة ولكنه اتجه للغناء بعد أن لمع فى إحد برامج المسابقات الغنائية التليفزيونية وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.



كانت دار الأوبرا المصرية قد أعدت برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا خلال شهرى يوليو وأغسطس يتضمن 58 حفلا ما بين الموسيقى والغناء وحفلات الجاز والإنشاد الدينى والصوفي منها 10 حفلات على المسرح المكشوف في الفترة من 4 إلى 19 يوليو ، 4 حفلات بأوبرا دمنهور ، 14 حفلا في مسرح سيد درويش والرماني بكوم الدكة بالإسكندرية في الفترة من 18 حتى 30 يوليو ، بالإضافة الى 30 حفلا مجانيا ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء ، ويحييها نخبة من نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي.