المنتدى العربي الصيني تعاون مشترك بن مصر والصين..القاهرة تثقل علاقاتها الدولية بتعظيم سياساتها الخارجية..وخبراء يحللون توقيت ونتائج زيارة شكرى إلى بكين

جمال بيومي: مصر تثقل علاقاتها الدولية بتعظيم سياساتها الخارجية

جهاد عودة يحلل توقيت ونتائج زيارة شكرى إلى بكين

رخا: منتدى التعاون العربي الصيني يبحث التعاون المشترك









يشارك وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم، إلى العاصمة الصينية بكين، لمدة يومين، يعقبها الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون "العربي - الصيني"، الثلاثاء المقبل ويشمل برنامج زيارة شكري في بكين لقاءات مهمة على المستوى الثنائي، حيث يلتقي مع نائب رئيس الجمهورية وانج قيشان، ويجري مباحثات سياسية مع وزير الخارجية وانج يي.





ويبحث الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون "العربي - الصيني" تفعيل ودعم العلاقات العربية الصينية في مختلف المجالات، وخصوصًا في المجال الاقتصادي، كما يتناول عددًا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلًا عن متابعة تنفيذ برنامج عمل المنتدىوعن أهمية زيارة وزير الخارجية إلى الصين، تكتسب أهمية خاصة على ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث كانت مصر هي أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956، بالإضافة إلى وجود العديد من المصالح المشتركة بين الجانبين على مختلف الأصعدة.





وتساهم الشركات الصينية تساهم في العديد من المشروعات الكبرى في مصر مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطتي توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، ومشروع عتاقة لضخ وتخزين الكهرباء، ومشروع القطار المكهرب "مدينة السلام – العاشر من رمضان - بلبيس"، ومشروع تطوير سكك حديد أبو قير – الإسكندرية، ومشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد لإنتاج حامض الفوسفوريك، وتوسعة المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، فضلًا عن مشروع تطوير ميناء العين السخنة، كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 10.985 مليار دولار أمريكي في عام 2016.









قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن اجتماع وزير الخارجية سامح شكري اليوم فى زيارة العاصمة الصينية بكين بالاضافة الى المشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدي التعاون العربي الصيني لبحث كيفية تنمية العلاقات بين الدول العربية مع الصين وبحث الاستثمارت والتعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والثقافى والتبادل المعلوماتى عن الجماعات الارهابية والقضايا التى تخص الطرفين.





وأشار عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن هناك قمة مرتقبة بين الصين وافريقيا ديسمبر المقبل لدعم التواصل الصينى بين الدول الافريقية وأوضح ان هناك مشاريع صينية فى مصر فى منطقة شرق تفريعة فى قناة السويس ومنطقة العين السخنة.





وأعلن أن توقيت زيارة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لا يمثل انحيازالى دولة الصين او الولايات المتحدة الامريكية وانما هى قرارات تمس الاقتصاد لكل دولة على حدى ويرى ترامب ان تحجيم الواردات الى الولايات المتحدة لتشجيع الصناعة الداخلية للمصانع وتنمية الاقتصاد الامريكى وذلك يتعارض مع حرية التجارة وما تنادى بة امريكا.





وتابع أن هناك صناعات أساسية فى مصر يجب ان نعمل على تنميتها قبل تبنى صناعات جديدة من الخارج مثل صناعة الاسمنت والغزل والنسيج قبل أن نصبح دولة تابعة لاقتصاد الدول الاخرى.





قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن توقيت مشاركة وزير الخارجية سامح شكري اليوم فى زيارة العاصمة الصينية غير موفق لنظرًا لوجود اكبر حرب تجارية دولية غير مسبوقة بين الصين والولايات المتحدة وهذا اللقاء فى ذلك التوقيت يصنف تأييدًا للموقف الصينى تجاة قرارات الولايات المتحدة الامريكية وفرضها قيمة رسوم اضافية على المنتجات الصينية.





وأشار عودة فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن مصر تجمعها مع الولايات المتحدة علاقات إستراتيجية وتستورد مصر منها أهم المنتجات ويجب الحغاظ على تلك العلاقات والالتزام بعدم توثيق اى اتفاقيات خلال هذه الزيارة.









قال السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ان مشاركة وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم السبت فى زيارة العاصمة الصينية بكين، للمشاركة فى خلق حوار عربى صينى من خلال الحضور على مستوى وزراء الخارجية فى الصين.





وأشار بيومى فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أنه يعقب ذلك مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدي التعاون العربي الصيني الذي يبحث تفعيل ودعم العلاقات العربية الصينية في مختلف المجالات وتثقل مصر علاقاتها الدولية من خلال تعظيم سياساتها الخارجية بين الدول فى جميع الملفات.





وقد ساهمت الصين فى بداية العلاقات المصرية الصينية بتقديم منحة لإنشاء قاعة المؤتمرات بالاضافة الى مشاركتها فى إنشاء منطقة حرة للصناعة فى محور قناة السويس ويساعدنا ذلك فى نقل الخبرات الصينية المميزة فهى من أكبر الدول التجارية التى تتميز فى مجال النقل والشحن بالموانئ.





وتشارك الصين فى إنشاء محطات الكهرباء فى مصر وايضا تتميز فى صناعة المنسوجات ذات الجودة العالية وهذه من أهم الصناعات التى كانت تشتهر بها مصر ونريد استعادة هذه المكانة من جديد بمساعدة الجانب الصينى.