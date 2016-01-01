التحالف الوطني العراقي: حكومة الأغلبية الوطنية هي الحل الأمثل

بحث رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم مع مبعوث الرئيس الامريكي برت ماجورك والوفد المرافق له مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة وملف تشكيل الحكومة العراقية.



وأكد الحكيم في بيان له أورته قناة (العراقية ) الإخبارية اليوم السبت، أن حكومة الاغلبية الوطنية الممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي هي الحل الامثل ، مشددا على ضرورة أن يكون للعراق دور محوري في التهدئة والحوار وتحقيق الاستقرار بين دول المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار.



ومن جانبه ، أكد ماجورك أن الولايات المتحدة تدعم العراق في تشكيل الحكومة بإرادة عراقية"، موضحا ان "واشنطن ستحث المجتمع الدولي لمواصلة دعم العراق .