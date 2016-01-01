ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

التحالف الوطني العراقي: حكومة الأغلبية الوطنية هي الحل الأمثل

السبت 07/يوليه/2018 - 08:05 م
التحالف الوطني العراقي
التحالف الوطني العراقي
أ ش أ
بحث رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم مع مبعوث الرئيس الامريكي برت ماجورك والوفد المرافق له مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة وملف تشكيل الحكومة العراقية.

وأكد الحكيم في بيان له أورته قناة (العراقية ) الإخبارية اليوم السبت، أن حكومة الاغلبية الوطنية الممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي هي الحل الامثل ، مشددا على ضرورة أن يكون للعراق دور محوري في التهدئة والحوار وتحقيق الاستقرار بين دول المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار.

ومن جانبه ، أكد ماجورك أن الولايات المتحدة تدعم العراق في تشكيل الحكومة بإرادة عراقية"، موضحا ان "واشنطن ستحث المجتمع الدولي لمواصلة دعم العراق .

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة السويد وانجلترا بث مباشر

شاهد.. تعمد نيمار الإصابة يشعل تويتر بفيديوهات ساخرة

مصرع شخصين بينهما طفل وإصابة 5 آخرين فى حادثين منفصلين بالبحيرة

رئيس يوفنتوس يكشف موعد انضمام كريستيانو رونالدو

خبير تربوى: نظام الثانوية العامة الجديد مجهد للأسرة المصرية

روسيا وكرواتيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلقو المباراة

ضابط الرقابة في محاكمة محافظ المنوفية السابق: رصدنا تلقيه رشوة

الاسماعيلي يوجه صفعة لمرتضى منصور بسبب شيكابالا

شوقي: إلغاء التقسيم القديم للعلمي والأدبي في الثانوية التراكمية

ذا صن: مصر تخطط لتخصيص شواطئ بالإسكندرية للسياح فقط

عمرو جمال يرحل عن هلسنكي الفنلندي وينتظر تحديد مصيره مع الأهلي

شاهد.. برازيلي يحمل إرث والده بمدرجات بالمونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

شاهد.. شاب مصري يخترع روبوت ويقدمه هدية لمحمد صلاح

فيديو

الصحة: لا مصابين جراء حريق مستشفى الحسين الجامعي .. فيديو
طارق فهمى: مصر رفضت صفقة القرن بشكل واضح
طارق فهمي: لا يمكن إتمام أي صفقة فى الشرق الأوسط دون موافقة مصر
عميد طب الأزهر يكشف عن حالة وفاة في حريق مستشفى الحسين
شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟