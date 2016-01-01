وزير الآثار يزور متحف البحار والمحيطات في موناكو.. صور

زار الدكتور خالد العناني وزير الآثار والوفد المرافق له النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بصحبة د. رانيا المشاط وزيرة السياحة والسفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا عددا من المتاحف العلمية والبيوت الأثرية في موناكو.



جاء ذلك على هامش المعرض الذي افتتحه أمير موناكو ألبير الثاني والعناني اليوم الجمعة بعنوان "الكنوز الذهبية للفراعنة"،ومن الأماكن التي زارها العناني ومرافقوه متحف البحار والمحيطات الذي يعرض أنواع متعددة من الأسماك والكائنات البحرية والهياكل العظمية للديناصورات، بالإضافة إلى أدوات الصيد التي استخدمها البحَّارة في أوائل القرن الماضي.



وحرصت إدارة المتحف على أن يدون "العناني" كلمة في سجل زيارات المتحف، والذي أعرب فيها عن سعادته بهذا المتحف الذي به عدد كبير من أنواع الثروة السمكية الموجودة في مصر، داعيا فيها زوار المتحف أن يأتوا إلى مصر للاستمتاع بمشاهدة هذه الأنواع، بالإضافة إلى غيرها والموجودة في سواحل مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء.