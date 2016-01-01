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اللى ييجي على المصريين ميكسبش.. رحلة اللبنانية منى المذبوح بدأت بفيديو وانتهت بالحبس 8 سنوات والفتاة تنهار

السبت 07/يوليه/2018 - 10:39 م
اللبنانية مني مذبوح
اللبنانية مني مذبوح
القبض على الفتاة اللبنانية مني المذبوح بتهمة الإساءة للمصريين
النائب العام يأمر بحبسها 4 ايام على ذمة القضية
حبسها 8 سنوات بتهمة الاساءة للمصريين

دقت عقارب الساعة الواحدة ظهرا اعتلى القاضى المنصة يرتدى وشاح العدالة طلب من الحاجب النداء على المتهمين، وقفت داخل قفص الاتهام فتاة ترتدى الملابس البيضاء تنظر الى سقف المحكمة وتحدق فى القفص الحديدى فى انتظار سماع قرار حكم المحكمة الذى طال انتظاره 35 يوما بعد احالة القضية الى المحكمة، وبعد دقائق نطقت بالحكم على الفتاة منى المذبوح الفتاة اللبنانية التى اهانت المصريين بالحبس 8 سنوات لتنطلق الصرخات والبكاء يهز أرجاء محكمة جنح مصر الجديدة وتنهار الفتاة داخل قفص الاتهام. 

37 يوما مرت على القاء القبض على اللبانية الفتاة اللبنانية منى المذبوح بتهمة الإساءة للشعب المصرى بعد قيامها ببث فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى والذى اثار ردود افعال غاضبة لدى المصريين وبعدها اصدرت النيابة العامة قرارا بضبطها وإحضارها وتوجيه تهمة الاساءة للشعب المصري.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة ، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة ، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد ، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

وبعدها تم احالة القضية الى محكمة جنح مصر الجديدة، والتى عاقبتها بالحبس 8 سنوات بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان كما حددت نيابة مصر الجديدة جلسة 29 يوليو لنظر الاستئناف المقدم من دفاعها على حكم حبسها.

وكانت قوات أمن مطار القاهرة قد ألقت القبض على اللبنانية منى مذبوح، تنفيذًا لقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بضبط وإحضار المذكورة على خلفية توجيهها اتهامات وإساءات للشعب المصري والقيادة السياسية من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها ترحيلها إلى بلادها ومنعها نهائيا مدى حياتها من دخول مصر.

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