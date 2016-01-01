مرصد الكهرباء: 7 آلاف ميجاوات زيادة احتياطية عن حمل اليوم



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

وقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت 7 آلاف ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم السبت 30 ألفا و300 ميجاوات مقابل 28 ألفا و 400 ميجاوات أمس الجمعة، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و 480 ميجاوات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السادسة و 55 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.