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أخبار العالم

وزير خارجية الصين يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الإمارات

السبت 07/يوليه/2018 - 08:04 م
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قال وزير الخارجية الصيني "وانج يي" إن بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزها لتكون نموذجا في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء "وانج يي" اليوم السبت مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي يزور بكين حاليا للمشاركة في المنتدى الثامن للتعاون بين الصين والدول العربية.
وأضاف "وانج يي" أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الجانب الإماراتي في مجال مكافحة الإرهاب والأمن وإنفاذ القانون.

من جهته ، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إن دولة الامارات تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الصين، وتأمل في تعزيز التعاون الثنائي، وتقدر تعاون الصين مع الدول العربية من خلال منتدى التعاون الصيني - العربي.

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