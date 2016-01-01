أمريكا: انخفاض قوة الإعصار بيريل لعاصفة مدارية

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث نشراته إن قوة الإعصار بيريل انخفضت إلى عاصفة مدارية اليوم السبت فيما يقترب من جزر في شرق البحر الكاريبي.



ويقع بيريل الآن على بعد 1160 كيلومترا إلى الشرق والجنوب الشرقي من جزر ليسر انتليس وتبلغ أقصى سرعة للرياح 65 ميلا في الساعة بحلول صباح اليوم السبت.



وأضاف المركز ومقره ميامي إن مركز العاصفة سيقترب من الجزر في مطلع الأسبوع ويعبرها في وقت متأخر من مساء غدا الأحد أو بعد غد الاثنين.



وقال المركز "من المتوقع أن تضعف قوة العاصفة أكثر خلال الساعات الثمانية والأربعين المقبلة خاصة بمجرد وصول بيريل لشرق البحر الكاريبي يوم الاثنين".