مصرع 3 أشخاص في مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين في هايتي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم خلال مصادمات في هايتي بين رجال الشرطة والمتظاهرين المحتجين على ارتفاع اسعار الجازولين ومواد الوقود الاخرى بشكل حاد.



وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته الليلة باللغة الانجليزية ان المتظاهرين قاموا باشعال النيران في اطارات السيارات واقامة المتاريس في الشوارع الرئيسية من العاصمة بورت اوبرنس.



وأضاف صوت أمريكا إن المتظاهرين حاولوا ايضا اضرام النيران في محطة للغاز ، غير أن قوات الشرطة حالت دون ذلك.



وكانت وزارتا الاقتصاد والتجارة في هايتي قد اصدرتا بيانا مشتركا تضمن رفع اسعار الجازولين ووقود الديزل والكيروسين بنسبة تتراوح ما بين 38 في المائة الى 51 في المائة ، على أن تطبق هذه الاسعار الجديدة اعتبارا من اليوم السبت.