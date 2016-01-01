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كأس العالم

محمد صلاح يطير لأمريكا لقضاء عطلة صيفية

السبت 07/يوليه/2018 - 07:46 م
صدى البلد
نور عادل
سافر المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، إلي الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من اجل قضاء عطلته الأخيرة قبل الانضمام إلي فريقه استعدادًا لفترة الإعداد قبل بداية الموسم المقبل.

وكان محمد صلاح استقر داخل إحدى الشقق الخاصة به في طنطا وذلك عقب الانتهاء من حفل خطوبة شقيقة الأصغر والتي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية.

وشارك المحترف الدولي المصري في توديع منتخب مصر لمنافسات كأس العالم بالخسارة في ثلاث مباريات بدور المجموعات.

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