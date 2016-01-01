غدا.. مؤتمر لوزيري المالية والاستثمار لعرض النتائج الإصلاحية

تعقد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا لتوقيع منحة من اليابان لدعم الاصلاحات الاقتصادية في مصر، بحضور تاكيهيرو كاجاوا السفير الياباني بالقاهرة بمقر الوزارة .
ومن المقرر أن تستعرض وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، أبرز الإجراءات التشريعية في مجال الاستثمار والضرائب على الوفد الياباني المرافق للسفارة اليابانية، للترويج للمشروعات والإجراءات التي تقوم بها الدولة.
ومن المقرر أن تستعرض وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، أبرز الإجراءات التشريعية في مجال الاستثمار والضرائب على الوفد الياباني المرافق للسفارة اليابانية، للترويج للمشروعات والإجراءات التي تقوم بها الدولة.