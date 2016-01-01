غدا.. مؤتمر لوزيري المالية والاستثمار لعرض النتائج الإصلاحية

تعقد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا لتوقيع منحة من اليابان لدعم الاصلاحات الاقتصادية في مصر، بحضور تاكيهيرو كاجاوا السفير الياباني بالقاهرة بمقر الوزارة .



ومن المقرر أن تستعرض وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، أبرز الإجراءات التشريعية في مجال الاستثمار والضرائب على الوفد الياباني المرافق للسفارة اليابانية، للترويج للمشروعات والإجراءات التي تقوم بها الدولة.

