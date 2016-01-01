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اقتصاد

غدا.. مؤتمر لوزيري المالية والاستثمار لعرض النتائج الإصلاحية

السبت 07/يوليه/2018 - 07:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
تعقد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا لتوقيع منحة من اليابان لدعم الاصلاحات الاقتصادية في مصر، بحضور تاكيهيرو كاجاوا السفير الياباني بالقاهرة بمقر الوزارة .

ومن المقرر أن تستعرض وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، أبرز الإجراءات التشريعية في مجال الاستثمار والضرائب على الوفد الياباني المرافق للسفارة اليابانية، للترويج للمشروعات والإجراءات التي تقوم بها الدولة.

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