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ثقافة

معرض أثار كنوز الفراعنة يتصدر صحف موناكو

السبت 07/يوليه/2018 - 07:38 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تصدرت الصفحات الاولي للصحف في موناكو اليوم خبر افتتاح الامير ألبرت الثاني و د. خالد العناني وزيرالاثار لمعرض كنوز الفراعنة.

ومنها جريدة موناكو الرسمية و التي وصفت الافتتاح بانه أميري،حيث يعد هذا المعرض الثاني في موناكو منذ المعرض الاول الذي كان عام ٢٠٠٨ عن ملكات الفراعنة.

كما وصفت جريدة نيس الصباحية المعرض بانه مبهر و مغري لزيارته،في حين وصفت جريدة الكوت دازور المعرض بانه يعرض مهارة الصناع المصريين القدماء عن طريق عرض ١٥٠ قطعة من ارقي القطع الأثرية.

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