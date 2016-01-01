معرض أثار كنوز الفراعنة يتصدر صحف موناكو

تصدرت الصفحات الاولي للصحف في موناكو اليوم خبر افتتاح الامير ألبرت الثاني و د. خالد العناني وزيرالاثار لمعرض كنوز الفراعنة.



ومنها جريدة موناكو الرسمية و التي وصفت الافتتاح بانه أميري،حيث يعد هذا المعرض الثاني في موناكو منذ المعرض الاول الذي كان عام ٢٠٠٨ عن ملكات الفراعنة.



كما وصفت جريدة نيس الصباحية المعرض بانه مبهر و مغري لزيارته،في حين وصفت جريدة الكوت دازور المعرض بانه يعرض مهارة الصناع المصريين القدماء عن طريق عرض ١٥٠ قطعة من ارقي القطع الأثرية.