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الخارجية توضح برنامج سامح شكري في الصين.. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 07:47 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ان الوزير سامح شكري يتوجه إلى الصين للمشاركة في المنتدى العربي الصيني؛ ليتناول الملفات بين مصر والصين وتعزيز التعاون المشترك.

وأوضح أبو زيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « الحياة في مصر »، أن شكري يقوم بالزيارة لمدة يومين يعقبها المشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني ١٠ يوليو 2018؛ منوها أن العلاقات المصرية الصينية علي أعلي مستوي وهناك زيارات الرئاسية المتبادلة بين البلدين وهناك استثمارات مصرية كبيرة في مصر منها في العاصمة الادراية الجديدة وقناة السويس.

وأكد على أهمية زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري إلى الصين، لتناول العديد من الموضوعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والاستثمارات بين البلدين.

وأشار أبو زيد أن العلاقات المصرية الألمانية متميزة وعلي اعلي مستوي، لافتا أن التعاون مع ألمانيا هام للغاية لمشاركتها في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة في مصر؛ علاوة على أن الرئيس السيسي قام بلقاء المستشارة الالمانية ميركل نحو 7 مرات وهذا أكبر دليل على عمق العلاقات.

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