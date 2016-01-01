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ديني

تفحم قسم العيون في مستشفى الحسين الجامعي بالكامل بسبب الحريق..صور

السبت 07/يوليه/2018 - 07:45 م
صدى البلد
محمد شحتة
تابع موقع صدي البلد اثار حريق مستشفي الحسين الجامعي الذي اندلع عصر اليوم بقسم العيون وينشر الموقع اول صور للحريق بالمستشفي والتي تظهر تفحم القسم بالكامل.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تابع الحريق الذي شب عصر اليوم السبت بمستشفى الحسين الجامعي أولا بأول من خلال قيادات الأزهر الموجودة في مقر المستشفى، للاطمئنان على المرضى ومتابعة السيطرة على الحريق.

ووجه فضيلته بفتح جميع مستشفيات الأزهر أمام المرضى، وتوجيه جميع سيارات الإسعاف التابعة لمستشفيات الأزهر ومشيخة الأزهر إلى مستشفى الحسين لنقل المرضى إلى المستشفيات البديلة.

وأمر الإمام الأكبر، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين حسب نتيجة التحقيقات.


تفحم قسم العيون في مستشفى الحسين الجامعي بالكامل بسبب الحريق..صور
تفحم قسم العيون في مستشفى الحسين الجامعي بالكامل بسبب الحريق..صور
تفحم قسم العيون في مستشفى الحسين الجامعي بالكامل بسبب الحريق..صور

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