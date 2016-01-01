مظاهرات في بروكسل للتنديد بسياسة ترامب قبل قمة الناتو .. فيديو

تظاهر مئات الأشخاص، اليوم السبت، في العاصمة البلجيكية بروكسل احتجاجا على مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، ورفع المتظاهرون شعارات تدعو للسلام وتندد بسياسة ترامب.



وبحسب راديو فرنسا الدولي، ندد نحو 1500 متظاهر بسياسة ترامب القاسية مع إيران رافعين شعارات "الحرب لا السلام" و"ترامب غير مرحب به" " و"لا حرب مع ايران"، كما ندد المتظاهرون بسياسة ترامب "غير الإنسانية" تجاه المهاجرين.



ومن المقرر أن يصل ترامب العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 11 يوليو الجاري للمشاركة في قمة حلف شمال الاطلسي التي يحضرها 28 من رؤساء الدول والحكومات، حيث سيطلب ترامب من الحلفاء الاوروبيين تخصيص 2% من إجمالي ناتجهم الداخلي للنفقات العسكرية بحلول 2024.



وندد منظمو المظاهرة بدعوة ترامب الأوروبيين إلى مزيد من الاستثمار في نفقات الدفاع ، معبرين عن غضبهم من سياسات ترامب في عدة ملفات مثل مكافحة الفقر والدفاع عن المناخ واستقبال المهاجرين وغيرها.