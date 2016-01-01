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ديني

بالفيديو.. خالد الجندى: "اللى يصدق صورى مع الراقصات يبقى سفيه"

السبت 07/يوليه/2018 - 07:51 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
سخر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من انتشار صور له مع راقصات على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "الصور المفبركة اتنشرت، بطريقة كبيرة، من قبل أهل الشر عشان يشوهوا الرموز، واللى يقول إنى اتصورت مع رقاصة إما إنه يا أهبل يا عبيط، لأني لو بتصور مع رقاصة أو ممثلة هقف أمام الكاميرا".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "مفيش فايدة، تلاقى واحد عبيط يقولك معقول يا شيخ تتصور مع راقصات، أنا أعرف ساعاتها إن ده عبيط، الدنيا كلها نفت والراقصات حتى نفوا، لكن مفيش فايدة، العبط دول هم السفهاء الموجودين من أيام النبى".

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