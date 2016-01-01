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ديني

خالد الجندى: منع الفتوى تكميم للأفواه ويعطل محاربة الإرهاب..فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 07:47 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتوى اجتهاد بشرى، وتعتبر رأى، وهنا منع الفتوى على المشايخ، إذان لماذا تكميم للأفواه، ومنع الرد على الفكر بالفكر والمنطق بالمنطق.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "المواجهة الأمنية مع الدواعش لا تكفى، إزاى عاوزنى أحارب الدواعش، وأنت منعنى إنى أشغل عقلى وفكرى، الكلمتين اللى عايشين عليهم، يقولك شيخ قال نكاح البهيمة والميتة، وإرضاع الكبير والصغير، حاسبوهم بالقانون، إحنا نحترم القانون، بطلوا تأكلوا عيش بالكلمتين دول".

واستكمل: "إما أن نحترم القانون، ونكون دولة، أو لا نكون دولة، من يقول فتوى شاذة يحاسب طبقا للقانون".


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