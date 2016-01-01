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فن

إليسا تكشف عن أغنية جديدة من ألبومها باللهجة اللبنانية

السبت 07/يوليه/2018 - 08:01 م
صدى البلد
سعيد فراج
كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن خامس أغاني ألبومها الجديد المرتقب طرحه قريبًا، وتتولى إنتاجه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، إذ تحمل الأغنية اسم "انت ومعي" باللهجة اللبنانية، وهي خامس أغاني الألبوم، وأول أغنية لبناني يتم الكشف عنها بعد الأربعة أغاني المصرية السابقين. 

وتقول كلمات أغنية انت ومعي": "انت ومعي... حدي الدني كلها... بحالة صلا"، وتفاعل معها جمهور إليسا الذين يترقبون الاسم النهائي للألبوم.

وكشفت إليسا من قبل عن 4 أغاني باللهجة المصرية، وهي: "حكايات" للشاعر الغنائي: أسامة مصطفى، والملحن: محمد يحيى، بينما الثانية تحمل اسم "نفسي أقوله"، وتقول كلماتها: وردة دبلت واما قرب.. فتحت قبل الأوان"، وتحمل الأغنية الثالثة اسم "كتيرة عليه"، أما الرابعة فتحمل اسم "أنا وحيدة".

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء المصريين واللبنانيين منهم: رامي جمال، محمد يحيى، أسامة مصطفى، مدين، أمير طعيمة، نادر عبد الله وسليم عساف.

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