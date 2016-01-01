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ديني

خالد الجندي: التناقض يقضي على الإنسان ويدمر الحضارة.. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 07:51 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التناقض يعمل على تدمير الإنسان والحضارة والإيمان بالله، موضحا أن تناقض الإنسان فى قراراته أو مع نفسه يمكن أن يهلك نفسه.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "التناقض يعتبر من أخطر الأمور التى تقضى على الإيمان داخل الإنسان، بيعمل حاجة ويعمل عكسها، بتنصح ابنك يكون صادق وأنت بتكذب، فبالتالى يكبر الولد فاقد للقيم والمثل العليا والأخلاق".


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