مصر توقع على منحة من اليابان لدعم إجراءاتها الإصلاحية..اليوم

تعقد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لتوقيع منحة من اليابان لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، بحضور تاكيهيرو كاجاوا ، السفير الياباني بالقاهرة بمقر الوزارة بطريق صلاح سالم.



ومن المقرر أن يستعرض وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي و المالية، أبرز الاجراءات التشريعية في مجال الاستثمار والضرائب على الوفد الياباني المرافق للسفارة اليابانية، للترويج للمشروعات والإجراءات التي تقوم بها الدولة.



