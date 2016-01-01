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كأس العالم

معلول يشارك في التدريبات الجماعية للأهلى لأول مرة

السبت 07/يوليه/2018 - 07:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
شارك علي معلول؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية مساء اليوم، السبت، بعد وصوله إلى فندق الإقامة مساء أمس، وانتظم في معسكر الفريق في كرواتيا.

وشارك «معلول» مع منتخب تونس في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلغاء المران الصباحي اليوم واقتصار الأمر على فترة واحدة مساء؛ تجنيا للإرهاق بعد خوض مباراة ودية أمس أمام أولمبيا السلوفيني، انتهت بالتعادل 1-1 في أولى تجارب الأهلي الودية بمعسكره الأوروبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البتسواني يوم 17 يوليو الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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