الخارجية السعودية تدين الهجمات الإرهابية بالصومال

أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات الإرهابية التى استهدفت وزارة الداخلية الصومالية ..





واستنكرت عبر حسابها الرسمى عبر موقع " تويتر" قائلة: "ندين ونستنكر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت وزارة الداخلية الصومالية في العاصمة مقديشو، ونجدد وقوفنا وتضامننا مع جمهورية #الصومال الفيدرالية ضد #الإرهاب بكل أشكاله وصوره" .





من الجدير بالذكر أن العاصمة الصومالية شهدت مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرة آخرين في هجوم انتحاري أعقبه إطلاق نار استهدف وزارة الداخلية الصومالية في العاصمة مقديشيو السبت.



