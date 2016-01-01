الخارجية السعودية تدين الهجمات الإرهابية بالصومال

أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات الإرهابية التى استهدفت وزارة الداخلية الصومالية ..
واستنكرت عبر حسابها الرسمى عبر موقع " تويتر" قائلة: "ندين ونستنكر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت وزارة الداخلية الصومالية في العاصمة مقديشو، ونجدد وقوفنا وتضامننا مع جمهورية #الصومال الفيدرالية ضد #الإرهاب بكل أشكاله وصوره" .
من الجدير بالذكر أن العاصمة الصومالية شهدت مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرة آخرين في هجوم انتحاري أعقبه إطلاق نار استهدف وزارة الداخلية الصومالية في العاصمة مقديشيو السبت.
وأوضح مصدر عسكري أن الهجوم نفذه أربعة مهاجمين، بينهم انتحاري، بينما قامت الشرطة بقتلهم جميعا. وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.