ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الخارجية السعودية تدين الهجمات الإرهابية بالصومال

السبت 07/يوليه/2018 - 08:03 م
صدى البلد
شيرين عادل
أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات الإرهابية التى استهدفت وزارة الداخلية الصومالية ..

واستنكرت عبر حسابها الرسمى عبر موقع " تويتر" قائلة: "ندين ونستنكر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت وزارة الداخلية الصومالية في العاصمة مقديشو، ونجدد وقوفنا وتضامننا مع جمهورية #الصومال الفيدرالية ضد #الإرهاب بكل أشكاله وصوره" .

من الجدير بالذكر أن العاصمة الصومالية شهدت مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرة آخرين في هجوم انتحاري أعقبه إطلاق نار استهدف وزارة الداخلية الصومالية في العاصمة مقديشيو السبت.

 وأوضح مصدر عسكري أن الهجوم نفذه أربعة مهاجمين، بينهم انتحاري، بينما قامت الشرطة بقتلهم جميعا. وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

ترشيحاتنا

الخطيب يزور منتجع الأهلي بمرسي مطروح لبحث احتياجات الأعضاء

وصول وكيل الازهر ورئيس الجامعة لمتابعة حريق الحسين الجامعي

مرتضى منصور: نرحب ببيع توفيق وجبر للأهرام مقابل 60 مليون جنيه

رانيا منصور تحتفل بخطبة شقيقتها نورهان على شاطئ البحر

11 عاما حبس للبنانية منى مذبوح

رياضة .. 3 أرقام مميزة لمنتخب إنجلترا في مونديال روسيا

الطيب يتابع حريق مستشفى الحسين .. وطوارئ بمستشفيات الأزهر

ساديو ماني يكشف حقيقة عرض ريال مدريد

تفحم قسم العيون في مستشفى الحسين الجامعي بالكامل بسبب الحريق..صور

شاهد.. مي سليم تقضي شهر العسل باليونان مع وليد فواز

رئيس يوفنتوس يكشف موعد انضمام كريستيانو رونالدو

كارثة تهدد مسجد جاويش بالمحلة بسبب التنقيب عن الآثار..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

شاهد.. شاب مصري يخترع روبوت ويقدمه هدية لمحمد صلاح

فيديو

الصحة: لا مصابين جراء حريق مستشفى الحسين الجامعي .. فيديو
طارق فهمى: مصر رفضت صفقة القرن بشكل واضح
طارق فهمي: لا يمكن إتمام أي صفقة فى الشرق الأوسط دون موافقة مصر
عميد طب الأزهر يكشف عن حالة وفاة في حريق مستشفى الحسين
شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟