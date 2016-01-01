دبى تدشن 91 محطة تحويل كهربائية بقيمة 81 مليار درهم

أعلنت وكالة أنباء الإمارات عن إبرام إمارة دبى عقود مشاريع لنقل الطاقة ضمن بإنشاء 91 محطة تحويل كهربائية .



وغردت وكالة أنباء الإمارات عبر صفحتها بموقع "تويتر" " كهرباء دبى" ترسي عقود مشاريع لنقل الطاقة ضمن خطتها لإنشاء 91 محطة تحويل.



يذكر ان عدد محطات النقل الرئيسية المدشنة جهد 13211 كيلوفولت بلغ حاليًا 252 محطة برصد استثمارات بقيمة 81 مليار درهم لقطاع الطاقة في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة ".



وقد تم تدشين 16 محطة منها خلال العام الحالي 2018 فقط كما تعمل الهيئة حاليًا على إنشاء 85 محطة خلال السنوات الثلاث القادمة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 9 مليارات درهم بالإضافة إلى 6 محطات جهد عالي 400132 ك.ف بقيمة إجمالية تصل الى 2.4 مليار درهم.