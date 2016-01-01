الإسكان: لن نسمح بوجود العشوائية في المدن الجديدة .. فيديو

أكد هانى يونس، متحدث وزارة الإسكان، أن الوزارة لن تسمح بتحويل الوحدات السكنية بالمدن الجديدة إلى وحدات استثمارية، بالخروج على القانون؛ موضحا أن الدولة قادرة علي تنفيذ القانون عكس فترة الانفلات الأمني الذي حدث أعقاب يناير 2011.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « الحياة في مصر »، أنه لابد من ضبط استخدام للوحدات السكنية، لأن الوزارة لا ترغب في تكرار العشوائية في المدن القديمة، لافتا أن المدن مصممة بطريقة منظمة ويوجد كافة الخدمات من المحلات و المولات وأماكن المهن التي يحتاجها المواطن.



وتابع يونس: « استطعنا تنفيذ القانون الفترة الماضية باستعادة الأراضي المستولى عليها، وتقنين الأوضاع لعدد كبير من الأراضي ».







