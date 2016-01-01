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5 أطعمة تقلل من العدوى الفطرية أثناء الحمل

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:17 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر الإصابة بالفطريات واحدة من أسوأ التجارب أثناء الحمل.

وكشف موقع "بولد سكاي" عن علامات العدوى الفطرية وهي "الاحمرار، التورم، الحكة، الحرق، تفريغ أبيض كثيف اللون".

وقال الموقع، انه مهما كان السبب ، فإن العدوى الفطرية مزعجة لك ولطفلك، لذا تأكد من علاجها قبل الولادة ، وإلا سيتأثر طفلك أيضًا. فيما يلي أفضل الطرق لعلاج العدوى الفطرية أثناء الحمل و هي بتناول هذه الأطعمة والمشروبات :

بابونج
ثوم
زبادي
خل حمض التفاح
زيت جوز الهند
خفض استهلاك السكر

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