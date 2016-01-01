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محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على الحالة الصحية للنائب علاء سلام.. صور

السبت 07/يوليه/2018 - 07:58 م
محافظ كفر الشيخ يطمئن
محافظ كفر الشيخ يطمئن على الحالة الصحية للنائب علاء سلام
محمود زيدان
اطمأن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، على الحالة الصحية للنائب علاء سلام، عضو مجلس النواب عن دائرة فوة ومطوبس، الذي تعرض لحادث مروري مروع أمس بالبحيرة، وذلك خلال زيارته للنائب بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة فوة، والتي يخضع فيها النائب المصاب للعلاج.

جاء ذلك بحضور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والنائب سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة قلين ودسوق، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، واللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وكان النائب علاء سلام عضو مجلس النواب بكفر الشيخ قد نجا أمس من الموت، إثر تعرضه لحادث مروري على طريق إدكو في البحيرة حيث تم نقله إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، حيث كان عائدًا من مطار برج العرب في الإسكندرية لإنهاء إجراءات جثمان أحد أهالي قرية برنبال بمركز مطوبس والذي توفي في ليبيا.
محافظ كفر الشيخ يطمئن على الحالة الصحية للنائب علاء سلام.. صور
محافظ كفر الشيخ يطمئن على الحالة الصحية للنائب علاء سلام.. صور
محافظ كفر الشيخ يطمئن على الحالة الصحية للنائب علاء سلام.. صور
محافظ كفر الشيخ يطمئن على الحالة الصحية للنائب علاء سلام.. صور
محافظ كفر الشيخ يطمئن على الحالة الصحية للنائب علاء سلام.. صور
محافظ كفر الشيخ يطمئن على الحالة الصحية للنائب علاء سلام.. صور

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