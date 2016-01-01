تدريبات تأهيلية لـ حمودي وباسم في كرواتيا

خاض أحمد حمودي، وباسم علي؛ لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تدريبات تأهيلية مساء اليوم السبت، في مران الفريق بمعسكر كرواتيا.



ويعاني حمودي من الإصابة في العضلة الضامة، في حين تعرض باسم علي للإصابة في الركبة.



يذكر أن الأهلي يعود إلى القاهرة بعد غدٍ الاثنين، حيث يحصل الفريق يوم الثلاثاء على راحة سلبية من التدريبات قبل استئنافها الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا يوم ١٧ يوليو الجاري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.