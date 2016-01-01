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كأس العالم

أحمد الشيخ يتعافى من الإصابة ويشارك في مران الأهلي الجماعي

السبت 07/يوليه/2018 - 07:58 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
شارك أحمد الشيخ؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية مساء اليوم، السبت، بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.

كان اللاعب قد أدى تدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في القاهرة قبل السفر إلى معسكر الفريق الحالي بكرواتيا.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فضل إلغاء المران الصباحي اليوم واقتصار الأمر على المران المسائي؛ تجنيا للإرهاق بعد خوض مباراة ودية أمس أمام أولمبيا السلوفيني.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني يوم 17 يوليو الجاري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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