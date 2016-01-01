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برلمان

برلماني يطالب المجتمع الدولي بتتبع الجماعات الإرهابية على الإنترنت

السبت 07/يوليه/2018 - 08:05 م
النائب يحيى كدواني
النائب يحيى كدواني
أحمد أيمن
أكد النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، أهمية التنسيق الدولي لوقف استغلال الإنترنت في الأعمال الإرهابية، محذرًا من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار التطرّف وفكر الإرهاب بالاعتماد على كثافة استخدام أفراد المجتمع في شكل عام لوسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن اعتماد الجماعات المتطرّفة على هذه الوسائل لنشر التطرف وتجنيد الشباب.

وأوضح "كدواني" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعض الكيانات والجماعات الإرهابية تستغل الانترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية تتمثل في الإضرار بالأمن القومي للبلاد والتحريض ضد الدولة، الأمر الذي يتسبب في وقوع الحوادث الإرهابية بصورة غير مباشرة.

وشدد وكيل لجنة الدفاع، على ضرورة التكاتف الدولي لتتبع أماكن هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تبث سمومها عبر الانترنت، وذلك باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة الموجودة لدى أجهزة المخابرات الدولية في أمريكا وروسيا وغيرها من الدول.

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