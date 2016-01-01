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محافظات

قطع المياه عن 5 مناطق بأسيوط

السبت 07/يوليه/2018 - 08:04 م
قطع المياه عن 5 مناطق
قطع المياه عن 5 مناطق بأسيوط
إيهاب عمر
أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط، عن قطع المياه عن 5 مناطق بمحافظة أسيوط، مساء اليوم السبت، وذلك لأعمال الصيانة والتطهير لمحطة البنك الدولي بمنطقة غرب .

وقال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط، أن المناطق حي السادات وحي الأربعين وحي المعلمين التابعين لمنطقة غرب، و منطقة نزلة عبداللاه التابعة لمنطقة شرق، وقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، تشهد انقطاع المياه من الساعة الواحد صباحا، وحتي الساعة الرابعة صباحا ولمدة ثلاث ساعات، وذلك نظرا لأعمال الصيانة والتطهير لمحطة البنك الدولي بمنطقة غرب أسيوط، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بالمواطنين المقيمين بهذه المناطق بسد احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة وتقوم الشركة بدورها في تدعيم المناطق بسيارات المياه والكسح.

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