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4 أطعمة صحية تخلصك من آثار النيكوتين

السبت 07/يوليه/2018 - 09:16 م
أطعمة تخلصك من أثار
أطعمة تخلصك من أثار النيكوتين
آية التيجي

يفترض العديد من الناس أن منتجي التبغ يضيفون عن قصد النيكوتين في منتجاتها، إلا أنه هو في الواقع مبيد حشري يستخدمه مزارعي التبغ لتسميم الحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى التي تتناول أوراق التبغ، و لسوء الحظ ، فإنه يفعل نفس الشيء مع الإنسان عند التدخين.

ومن بين أكثر من 4 آلاف مادة كيميائية يستنشقه المدخنون، يعد النيكوتين هو الأخطر، حيث أن قطرة منه (حوالي 30 ملغ) يمكن أن تكون قاتلة، ويمكن أن تؤدي إلي التعرض المتكرر لها إلى تحمّل النيكوتين ويؤدي إلى إدمان التدخين، والذي يرتبط بعدد من الأمراض، بما في ذلك التهاب القصبات الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة و الإصابة بسرطان الرئة.

ويوصي الخبراء تخفيض تدريجي للتدخين إلى جانب إزالة السموم من النيكوتين للإقلاع عن التدخين بشكل نهائي، ودون التعرض إلى أعراض الإنسحاب الصعبة ، والمؤلمة، لذلك قام موقع"1m health tips" بذكر اربع اطعمه صحية يمكنها أن تخلصك من سموم التدخين، آثار النيكوتين على الجسم، حيث إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، وتشمل:

1- عصير البرتقال النقي:
ويعد عصير البرتقال هو وصفة منزلية فعالة للغاية لإزالة النيكوتين من الجسم، حيث إنه يطرد النيكوتين دون استنزاف كامل الجسم من النيكوتين اللازمة، ولتخفيف أعراض الانسحاب.

2- البروكلي:
ويمكنك تقليل مستوى النيكوتين في جسمك عن طريق تناول البروكلي وحده، وهذه الورقة الخضراء غنية بفيتامين B5 وفيتامين C ، الذي يعيد تغذية فيتامين C الذي فقدته عند التدخين، و تظهر الأبحاث أن فيتامين ج مضاد للأكسدة يحارب الجذور الحرة والمواد الكيميائية السامة التي تدخل الجسم ، مما يبقيك نظيفًا وصحيًا من الداخل.

3- عصير جزر:
ويمكن أن يصل النيكوتين عند استنشاقه إلى الدماغ، مما يجعله يدخل إلى الدم، والبقاء في الجسم لمدة ثلاثة أيام يمكن أن يعيث فسادا على بشرتنا، إلا ان لحسن الحظ عصير الجزر يكافح هذا التأثير السلبي، حيث أن العصير غني بالمغذيات الأساسية للجلد ، مثل فيتامين أ ، سي ، ك ، ب ، والتي أثبتت فعاليتها في طرد النيكوتين من أجسادنا.

4- الماء:
تستطيع المياه طرد جميع أنواع الأدوية والمواد الكيميائية الضارة من الجسم تقريبًا، والنيكوتين هو واحد منها، حيث ان النيكوتين قابل للذوبان بدرجة عالية في الماء ، لذلك فإن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا يخرج النيكوتين من نظامك بشكل أسرع، ويمكنك إضافة شرائح الليمون أو قطع البطيخ في الماء، حيث إن البطيخ يحتوي بشكل خاص على المركب العضوي سيترولين، وهو حمض أميني يساعد الجسم على طرد السموم.

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