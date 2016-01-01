اليوم .. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة لتوصيل الخطوط الجديدة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه اليوم عن مناطق "منطي- أم بيومي- أحمد عرابي وما حولهم" بشبرا الخيمة وذلك بدءا من اليوم الأحد ولمدة ١٨ ساعة.



وقالت الشركة ان فترة الانقطاع تكون اعتبارا من الساعة ٩ صباحا وحتى ٣ صباح يوم الإثنين وذلك لتوصيل خط المياه الجديد ٨٠٠ مليمتر لتحسين الخدمة.



وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين تدبير حاجتهم من المياه قبل فترة الانقطاع.

