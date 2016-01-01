اليوم .. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة لتوصيل الخطوط الجديدة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه اليوم عن مناطق "منطي- أم بيومي- أحمد عرابي وما حولهم" بشبرا الخيمة وذلك بدءا من اليوم الأحد ولمدة ١٨ ساعة.
وقالت الشركة ان فترة الانقطاع تكون اعتبارا من الساعة ٩ صباحا وحتى ٣ صباح يوم الإثنين وذلك لتوصيل خط المياه الجديد ٨٠٠ مليمتر لتحسين الخدمة.
وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين تدبير حاجتهم من المياه قبل فترة الانقطاع.
وقالت الشركة ان فترة الانقطاع تكون اعتبارا من الساعة ٩ صباحا وحتى ٣ صباح يوم الإثنين وذلك لتوصيل خط المياه الجديد ٨٠٠ مليمتر لتحسين الخدمة.
وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين تدبير حاجتهم من المياه قبل فترة الانقطاع.