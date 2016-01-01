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أخبار العالم

السودان يؤكد التزامه الكامل بمساعدة قوات "يونيسفا" في أبيي

السبت 07/يوليه/2018 - 09:24 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي، التزام بلاده الكامل بمساعدة قوات "اليونسفا" في أداء مهامها، بموجب الاتفاقيات المبرمة بين كافة الأطراف والتي قضت بتفويض القوات المتواجدة في أبيي.

وأشار الماحي -خلال لقائه اليوم السبت بالخرطوم قائد قوات "يونيسفا"، الجنرال جبري أدهانا، الذي تسلم مهامه حديثا، وذلك بحضور رئيس الآلية المشتركة للتحقيق، الجنرال مكنن علي يمر- إلى ضرورة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية بالمنطقة لتجاوز كافة العقبات.

من جانبه، أكد أدهانا، سعي البعثة الدؤوب لتهيئة كافة الظروف التي تخدم استدامة السلام في المنطقة، مشيرا إلى لقائه المسئولين في الخرطوم وجوبا، إلى جانب قيادات الإدارة الأهلية من قبائل المسيرية ودينكا نقوك وزعماء العشائر في أبيي، بهدف التعرف على وجهات النظر وإيجاد الحلول لكافة القضايا العالقة في إطار تكليف اليونسفا.

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