اليوم .. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبرا الخيمة

يتفقد اليوم الأحد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عددا من المشروعات بمدينة شبرا الخيمة، يرافقه عدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية.



ومن المقرر أن يقوم محافظ القليوبية خلال جولته بتفقد عدد من المشروعات منها مشروع الانترلوك الجارى تنفيذه فى عدد من الشوارع، وعدد من مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بحى غرب وشرق شبرا الخيمة والوقوف على نسبة تنفيذها وفقا للمواعيد المحددة فى هذا الشأن.

