ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم .. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبرا الخيمة

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:17 ص
اللواء محمود عشماوى
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
يتفقد اليوم الأحد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عددا من المشروعات بمدينة شبرا الخيمة، يرافقه عدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية.

ومن المقرر أن يقوم محافظ القليوبية خلال جولته بتفقد عدد من المشروعات منها مشروع الانترلوك الجارى تنفيذه فى عدد من الشوارع، وعدد من مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بحى غرب وشرق شبرا الخيمة والوقوف على نسبة تنفيذها وفقا للمواعيد المحددة فى هذا الشأن.

ترشيحاتنا

شاهد .. رد فعل رئيسة كرواتيا بعد تسجيل روسيا هدفا في منتخب بلادها

هاني رمزي: متعة كأس العالم تتناقص..والمربع الذهبي صادم للجميع

الكويت.. ارتفاع عدد حالات تسمم الفلافل الفاسدة لـ287 حالة

جروس يعلن عن قائمة معسكر الزمالك في ألمانيا

الولايات المتحدة تستفز الصين وتحرك سفينتين حربيتين بمضيق تايوان

والد منى المذبوح: ابنتي مريضة ولا تدري ما تقول..فيديو

أحمد موسى يطالب ضيوفه بالاعتذار على الهواء

التعليم تقدم شرحا تفصيليا لنظام الثانوية التراكمية

غضب في الأهلي بسبب الشنط الرياضية

مظهر شاهين: كل من يحمل المؤهل الأزهري يصرح له بالفتوى

شاهد .. جماهير انجلترا تدمر كل شئ لونه أصفر بعد الفوز على السويد

الفضالى: إلغاء العلمى والأدبى فى النظام الجديد يزيد الدروس الخصوصية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟