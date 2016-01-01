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بديل التاتو لتكثيف الحواجب فور استعماله

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:15 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الفتيات والسيدات من الحواجب الخفيفة فليس سقوط الشعر أصبح مقتصر فقط على الرأس ولكن مقتصرا أيضا على الحواجب.

أضرت أغلب النساء أن تلجأ لعمل تاتو الحواجب بسبب ضعف نمو الشعر لديهم وعدم تكثيفه في منطقة الحواجب ولكن البعض يتخوف من ناحية الحلال والحرام وهل هو يعتبر مانعا للطهارة أم لا وللخروج من هذا الجدل.

تقدم خبيرة التجميل "هند محمد "وصفة فعالة لتكثيف الحواجب.

وهى عبارة عن فرك فص من الثوم على الحواجب وتدليكه جيدا أو مسح الحواجب بعصير الثوم وتركه 5 دقائق ليس أكثر فعند الشعور بحرقة وشد في الحاجب يجب غسله فورا وترطيبة بقليل من زيت الخروع وتكرر الوصفة يوميا وستلاحظين النتيجة خلال أسبوع بكثافة الحواجب بدون داعي لعمل تاتو.

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بديل التاتو لتكثيف الحواجب فور استعماله

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