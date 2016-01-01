برلمانى: إقرار قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد القادم

قال النائب سعد بدير عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة سوف تعقد إجتماع خلال الفترة المقبلة مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة خطة الحكومة للمواجهة فساد المحليات.



وتابع بدير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قانون الإدارة المحلية سينهى الفساد حال خروجه من البرلمان وتطبيقه على أرض الواقع، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة ومراجعة القانون وسيتم رفعه للجلسة العامة لإصداره.



وعن موعد إقرار قانون المحليات، أكد النائب أنه سيتم إصداره خلال دور الانعقاد القادم وخاصة أن هذا الدور لم يتبقى له سوي، أسبوع فقط.