اكتشفي طريقة تحضير تاتو الشفاة بالمنزل يجعلها أكثر جمالا

تلجأ الكثير من السيدات إلى عمل تاتو الشفايف فهى تشعر أن بشرتها باهتة دائما و ليست باللون الذى تفضله و بالأخص الشفايف و خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من الآنيميا لذلك تنصحهم خبيرة التجميل منى محمد بصناعة تاتو شفايف بالمنزل يعالج الشفاة ويجعل لونها وردي .
المكونات:
- ملعقة دم الغزال من عند العطار.
- ماء.
- 1/2 ملعقة بودرة چيلاتين من عند العطار.
الطريقة:
- أذيبي دم الغزال في ملعقتي ماء، واضيفي الجيلاتين.
- عند ذوبان المكونات في الماء، ضعي المكون فوق شفاهك، واتبعي الطريقة العادية في استخدامه.
المكونات:
- ملعقة دم الغزال من عند العطار.
- ماء.
- 1/2 ملعقة بودرة چيلاتين من عند العطار.
الطريقة:
- أذيبي دم الغزال في ملعقتي ماء، واضيفي الجيلاتين.
- عند ذوبان المكونات في الماء، ضعي المكون فوق شفاهك، واتبعي الطريقة العادية في استخدامه.