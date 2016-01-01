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بنات البلد

اكتشفي طريقة تحضير تاتو الشفاة بالمنزل يجعلها أكثر جمالا

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:10 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تلجأ الكثير من السيدات إلى عمل تاتو الشفايف فهى تشعر أن بشرتها باهتة دائما و ليست باللون الذى تفضله و بالأخص الشفايف و خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من الآنيميا لذلك تنصحهم خبيرة التجميل منى محمد بصناعة تاتو شفايف بالمنزل يعالج الشفاة ويجعل لونها وردي .

المكونات:
- ملعقة دم الغزال من عند العطار.
- ماء.
- 1/2 ملعقة بودرة چيلاتين من عند العطار.

الطريقة:
- أذيبي دم الغزال في ملعقتي ماء، واضيفي الجيلاتين.
- عند ذوبان المكونات في الماء، ضعي المكون فوق شفاهك، واتبعي الطريقة العادية في استخدامه.

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