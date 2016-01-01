اكتشفي طريقة تحضير تاتو الشفاة بالمنزل يجعلها أكثر جمالا

تلجأ الكثير من السيدات إلى عمل تاتو الشفايف فهى تشعر أن بشرتها باهتة دائما و ليست باللون الذى تفضله و بالأخص الشفايف و خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من الآنيميا لذلك تنصحهم خبيرة التجميل منى محمد بصناعة تاتو شفايف بالمنزل يعالج الشفاة ويجعل لونها وردي .



المكونات:

- ملعقة دم الغزال من عند العطار.

- ماء.

- 1/2 ملعقة بودرة چيلاتين من عند العطار.



الطريقة:

- أذيبي دم الغزال في ملعقتي ماء، واضيفي الجيلاتين.

- عند ذوبان المكونات في الماء، ضعي المكون فوق شفاهك، واتبعي الطريقة العادية في استخدامه.