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بنات البلد

ضعي الأسبرين على وجهك وشاهدي ما يحدث

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:11 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاي أن مزيج من الأسبرين والعسل يحافظ على ترطيب البشرة ويمنع ظهور حب الشباب، موضحا أن عسل مع خصائصه المضادة للبكتيريا يساعد في علاج الالتهابات والكسور ويساعد أيضا في شفاء الجلد.

وقدم الموقع هذا القناع للبشرة الجافة :

مكونات :
5-6 أقراص الاسبرين
1 ملعقة صغيرة عسل
قطرات قليلة من زيت الزيتون / اللوز .

كيف تستعمل
1. أولا ، تأخذي حوالي 5-6 أقراص الأسبرين وسحقهم.
2. اصنعي عجينة من الأقراص المجففة بإضافة بضع قطرات من الماء. تأكد من أن المعجون ليس رقيقًا جدًا.
3. إضافة ملعقة صغيرة من العسل في عجينة ومزيجها بشكل جيد.
4. أضيفي أيضا بضع قطرات من زيت الزيتون / اللوز إلى معجون الأسبرين.
5. ضعي طبقة من هذا الخليط على وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة ، اشطفيه بالماء الفاتر و سوف تندهشين من جمال وجهك .

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