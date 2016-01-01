ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المالية تقترض 16.5 مليار جنيه من البنوك..اليوم

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تطرح وزارة المالية اليوم الأحد،أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 16.5 مليار جنيه.

وذكر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري انه تقرر طرح أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ8.25 مليار جنيه.

وتعتزم الوزارة الاقتراض من البنوك بـ38 مليار جنيه علي مدار أسبوع من طروحات عطاءات و أذون الخزانة، لتمويل عجز الموازنة.

ترشيحاتنا

رئيسة جمهورية كرواتيا تهنئ اللاعبين في غرفة الملابس.. فيديو

شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي

روسيا وكرواتيا .. الدب يتعادل في الشوط الاضافي الثاني .. فيديو

بث حي HD كورة لايف كرواتيا بث مباشر| مباراة كرواتيا وروسيا مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كرواتيا وروسيا

تلميذة فتوة تعتدي على زميلتها بالضرب المبرح في مدرسة..فيديو

أحمد موسى يكشف أسرار وحقائق عن فساد أردوغان وعائلته

الفضالى: إلغاء العلمى والأدبى فى النظام الجديد يزيد الدروس الخصوصية

الإمارات تقرر زيادة مدة الخدمة العسكرية

تفحم قسم العيون في مستشفى الحسين الجامعي بالكامل بسبب الحريق..صور

جروس يعلن عن قائمة معسكر الزمالك في ألمانيا

الولايات المتحدة تستفز الصين وتحرك سفينتين حربيتين بمضيق تايوان

الكويت.. ارتفاع عدد حالات تسمم الفلافل الفاسدة لـ287 حالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

سلمى أبو ضيف تثير ضجة على إنستجرام بسبب ملابسها.. صور

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

فيديو

عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري يطالب بدعم مالى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟