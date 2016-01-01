المالية تقترض 16.5 مليار جنيه من البنوك..اليوم

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد،أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 16.5 مليار جنيه.



وذكر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري انه تقرر طرح أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ8.25 مليار جنيه.



وتعتزم الوزارة الاقتراض من البنوك بـ38 مليار جنيه علي مدار أسبوع من طروحات عطاءات و أذون الخزانة، لتمويل عجز الموازنة.

